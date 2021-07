ZDF-Film läuft am Einheitstag: 30 KWG-Schüler als Komparsen

Filmteam in Aktion: Dreharbeiten für „Zwischen uns die Mauer“ mit 30 KWG-Schülern aus Höxter am Weserufer an der Holzmindener Brücke.

Höxter (WB). Das ZDF zeigt am Einheitstag, Samstag, 3. Oktober, um 11 Uhr den Spielfilm „Zwischen uns die Mauer“ als Erstausstrahlung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. In dem Film von Norbert Lechner nach dem autobiografischen Roman von Katja Hildebrand spielen als Komparsen auch 30 Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter mit. Gedreht wurde an der Stahler/Holzmindener Brücke, in Holzminden in der Stadt und Nieheim sowie in der Senne (Panzerringstraße). Der Film lief 2019 in den Kinos.

Szene an der Brücke - im HIntergrund Stahle. Foto: Meletzus Der Inhalt: Als die 17-jährige Anna 1986 zum ersten Mal von Westdeutschland nach Ostberlin kommt, verliebt sie sich in den gleichaltrigen Philipp. Trotz der Mauer wagen die beiden die schwierige Beziehung. Die Entschlossenheit der jungen Menschen stößt aber immer wieder an die Grenzen einer politisch nicht gewünschten Situation.

Beide lernen sich 1984 bei einem Jugendaustausch kennen. Aber ihre ist Liebe unmöglich, denn zwischen ihnen steht die Mauer, trennt das junge Paar. Trotzdem setzten sie alles daran, zusammen zu bleiben, schreiben sich Briefe und treffen sich mehrmals in Ostberlin. Wie lange die getrennte Liebe mit allen Problemen hält, wissen beide nicht.

KWG-Schülerin Paula Wüsthoff beschreibt den ZDF/Kino-Dreh 2019 in einem WB-Artikel so: »Wessen Traum war es früher nicht, Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, vor der Kamera zu stehen oder auch einfach nur hinter die Kulissen eines Filmdrehs zu schauen? Diese Möglichkeit bekamen wir 30 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 11 und 12, als wir jetzt mit unseren Betreuungslehrern Sarah Kohnert und Dr. Dietmar Meletzus nach Holzminden zu den Dreharbeiten fuhren.« Paula Wüsthoff schildert, wie die KWG-Schüler an ihrem ersten Drehtag an einem sonnigen Freitag um 13 Uhr ans Set kamen. »Mehrere Stylistinnen kleideten uns passend zu den 80er Jahren ein, und mit Hilfe der Visagistinnen wurden wir alle zu Abiturienten des Jahres 1987 verwandelt. Dabei waren die Kostüme vielseitig: Sowohl Röcke als auch Hosen, schick und elegant oder lässig und sportlich, es war von allem etwas dabei und aus uns wurde ein bunter Haufen Jugendlicher ganz im Stil der Zeit 1989.«

Weiter erzählt sie: »Nach einer kurzen Übungsphase, in der wir erklärt bekamen, worauf wir vor der Kamera achten müssen und was wir bei den Szenen spielen sollen, begannen wir um 19 Uhr zu drehen. Zum Drehort auserkoren worden war die Uferfläche an der Weser in Holzminden mit Blick nach Stahle, wo wir unser schauspielerisches Talent unter Beweis stellen konnten. Da wir Abiturienten spielten, die soeben erfolgreich die Schule abgeschlossen hatten und jetzt ausgelassen am Lagerfeuer feiern, war die Stimmung am Set entsprechend fröhlich und ausgelassen.« Das Feuer sorgte dafür, dass die KWG’ler trotz der Kälte nicht froren und den Abend genießen konnten.