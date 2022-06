Zum 99. Geburtstag bringen 99 Gratulanten mit 99 Luftballons Oma ein Ständchen

Dass an diesem Mittwochabend der ganze Ort zum Gratulieren vor der Haustür steht, damit hat Resi Leßmann nicht gerechnet. Den ganzen Tag über kommen schon seit dem frühen Morgen Anrufe, Emails und Boten mit Blumensträußen. Aber dass ein spontan zusammengestellter „Chor“ ein selbstgedichtes Oma-Resi-Lied vorträgt und der 99-Luftballons-Hit vor der Tür vor der Ballonkulisse abgespielt wird, das bewegt die alte Dame. „Wir haben ihr gesagt, Du musst mal eben aus dem Haus kommen, da sind noch ein paar Gratulanten - und dann standen Groß und Klein mit je einem Ballon in der Straße und feierten ihre Oma Resi“, schildert Sohn Heiner Leßmann die ergreifende Aktion.

Fast alle Bewohner von Kleinenbrder gratulieren, auch alle, die neu im Ort sind. Foto: Michael Robrecht

Mit „großem Bahnhof“ vor dem schönen Haus hat die Jubilarin bereits Erfahrung: Zum 90. Geburtstag nimmtt das ganze Dorf schon 2013 ihre Einladung an, und zum 95. im Jahr 2018 kommen auch alle wieder zur „Großmutter von Kleinenbreden“.

Eigentlich wäre das 100. Wiegenfest 2023 erst wieder ein fester Termin für eine Festivität gewesen, aber Oma Resi Leßmann meinte, sie wolle doch lieber dieses Jahr schon mit Verwandten und Freunden am 16. Juli feiern und am eigentlichen Geburtstag am 8. Juni nach dem Motto „Wer kommt, der kommt“ im kleinen Rahmen zusammensitzen. Was dann aber folgt, das haut die immer coole, sehr beliebte und gut gelaunte Kleinenbredenerin fast um: „Ich bin überwältigt und auch gerührt, dass so viele Menschen an mich alte Frau denken“, sagt sie strahlend dem WESTFALEN-BLATT.

Jeden Tag wird die Höxteraner Ausgabe des WESTFALEN-BLATTES in Ruhe gelesen. "Das klappt noch gut. Und ich lese alles: vom Tornado in Lütmarsen und Ovenhausen bis zu den vielen Schützenfesten", sagt Resi Leßmann. Foto: Michael Robrecht

Jeden Tag würde sie übrigens ihre Heimatzeitung lesen und sich auch die Nachrichten anschauen, und damit zählt sie auf jeden Fall zu den ältesten WB-Leserinnen überhaupt. „Ach, was ist das herrlich, dass ich die Leute alle hier bei mir haben kann“, freut sich Resi Leßmann. Und so mancher Gast wird herzlich umarmt.

„Ich bin Pfingsten zum elften Mal Uroma geworden. Das Mädchen von meinem Enkel Andre heißt Liva und ich werde die Kleine sicher bald einmal sehen“, erzählt die 99-Jährige, die großer Köln-Fan ist. Apropos Köln: Die vier Kinder, acht Enkel und die Urenkel kennen die Köln-Liebe der Neu-99-Jährigen. Es habe sie im Zweiten Weltkrieg 1943 nach den Bombardierungen Kölns nach Steinheim verschlagen, erinnert sie sich. 1949 habe sie dann nach Kleinenbreden geheiratet. „Und jetzt bin ich immer noch hier.“ Ihre Heimatstadt am Rhein sei für sie immer wichtig. Und wie sie dem WB mehrfach berichtete, freue sie sich, wenn sie heute sehe, dass junge Leute im Kreis Höxter Kölsche Nächte mit Kölschen Bands in Hallen veranstalteten, rheinländische Freude nach Ostwestfalen durch Besucher komme oder junge Fußballer zum 1. FC Köln gingen.

Oma Resi Leßmann hat ein eigenes Tablet und liest Emails - hier mit Schwiegertochter Birgit Leßmann. Foto: Michael Robrecht

Oma Resi überrascht die Gratulanten, wenn sie ihr Tablet hochhält: „Hier lese ich ständig die neuesten Emails meiner Familie, schaue mir Bilder an oder habe viele Gratulations-Mails bekommen.“ Sie fühle sich fit, sei nur wenig krank und gehe mit der Zeit. Auch wenn sie in den Corona-Monaten und bis zum Frühjahr zumeist im Haus bleibe, wolle sie doch jetzt im Sommer trotz Rollator wieder hinaus ins Freie. Resi Leßmann schildert, dass ihre Familie sie rundum betreue und sie immer wieder noch selbst koche. Schwiegertochter Birgit Leßmann sagt, dass immer jemand für die Oma da sei. „Das ist doch Familien- und Dorfgemeinschaft im besten Sinne“, meinten einige Nachbarn beeindruckt.

Spontane Geburtstagsaktion zum 99-Jährigen in Kleinenbreden am Haus Leßmann. Foto: Michael Robrecht

„Ich wohne allein im Fachwerkhaus. Ich bin nicht mehr so beweglich und wenn nur mit dem Rollator unterwegs, aber das klappt hier alles noch relativ gut“, berichtet sie. Resi Leßmann genießt jede Gratulation und sie hat ein phänomenales Gedächtnis: Die 99-Jährige kennt die meisten Menschen im Ort mit Namen – auch den WB-Redakteur aus Höxter, von dem sie genau weiß, das er bei den großen Geburtstagen 2013 und 2018 auch schon dabei gewesen sei und sie danach sogar etwasüber das Fest in der Zeitung gelesen habe.

Nach den 99. Gratulationen zieht sich Resi Leßmann ins Haus zurück und verspricht: „2023 dürft ihr alle wiederkommen zum 100. Geburtstag.“ Und Sohn Heiner Leßmann kündigt ein Dorffest mit Bierbude und Gegrilltem an. „Wenn der Herrgott das will, dann feiern wir“, sagt die rüstige alte Dame entschlossen. Ein Gast sagt einen schönen Satz: „Man muss diese unverwüstliche Frau einfach mögen.“ Resi Leßmann ist unverwüstlich. Den 100. Geburtstag trauen ihr alle zu. Einen Wunsch hat sie: "Ich wünsche mir Frieden: in der Ukraine für die Menschen dort und für uns in Europa. Vielleicht wird das ja 2023 alles wieder besser."