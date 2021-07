„Zusammen können wir die Welt aus den Angeln heben“

Höxter

Im Pastoralverbund Corvey gehört er gefühlt schon zum Inventar. Jetzt allerdings steht sein Abschied unmittelbar bevor: Diakon Jonathan Berschauer (32) wird am Samstag vor Pfingsten in Paderborn gemeinsam mit drei Mitbrüdern zum Priester geweiht. Nach Ostern endet seine Zeit in Höxter. WB-Redakteurin Sabine Robrecht sprach mit ihm über seine Berufung und seine Sicht auf die Zukunft der Kirche.

