Zwei Hubschrauber fliegen Verletzte in Kliniken

Höxter/Albaxen/Bödexen (WB). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Waldstrecke zwischen Albaxen und Bödexen sind am Dienstagmorgen zwei Menschen (65 und 55 Jahre alt) schwer verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber mussten am Waldrand landen, um die in Rettungswagen hernagefahrenen Verletzten in Unfallkliniken zu fliegen. Beide kämpfen um ihr Leben.

Ein Bild des Grauens: Aus diesem Kleinwagen sind zwei Schwerstverletzte geborgen und mit Hubschraubern in Kliniken geflogen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Mann aus dem Kreis Holzminden mit einem Opel Astra die Landesstraße 946 aus Richtung Albaxen kommend in Richtung Bödexen. Im Fahrzeug befand sich auch die 65-jährige Beifahrerin, ebenfalls wohnhaft im Kreis Holzminden. Offensichtlich geriet der Astra in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Nissan zusammen, berichtet die Polizei.

Dessen Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Höxter, befuhr die L 946 in einem Pickup mit Anhänger und aufgeladenem Kleinbagger in entgegengesetzter Richtung. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Albaxen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch erlitten beide Insassen des Astra schwere Verletzungen.

Sie mussten durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des Nissans wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind total beschädigt worden und wurden abgeschleppt. Die L 946 musste knapp drei Stunden für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden, so Polizeipressesprecher Andreas Hellwig.

Die Feuerwehr aus Höxter und Löschgruppen aus umliegenden Ortschaften wurden mit Sirenenalarm zum Unfallort gerufen. Mehr als 50 Feuerwehrleute rückten an. Die Rettungskräfte hatten Mühe, die eingeklemmten Verletzten aus dem roten Opel Astra frei zu schneiden und zu befreien.