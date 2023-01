Zwei Krankenwagen aus Höxter  jetzt in der Ukraine

Ein Spendenaufruf von Landrat Michael Stickeln für die Ukraine geht an die Bürger: „Bitte halten Sie die Hilfsbereitschaft auch weiterhin aufrecht“. „Die Menschen im Kreis Höxter stehen fest an der Seite der Ukraine“, zeigt sich Landrat Stickeln dankbar für die anhaltende Spendenbereitschaft zugunsten der notleidenden Bevölkerung in dem umkämpften Land.

„Das ist wichtig, denn die Menschen dort brauchen dringend unsere Hilfe. Deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, weiterhin die zahlreichen Initiativen zu unterstützen, die sich auch in unserem Kreis Höxter zugunsten der Ukraine gegründet haben.“ Unterdessen sind die zwei Krankentransportwagen, die der Kreis Höxter im Rahmen seiner Ukraine-Hilfe gespendet hat, am Samstag von der Kreisfeuerwehrzentrale in Brakel aus auf ihren Weg in Richtung Osten gestartet.