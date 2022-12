Zwei Mülltonnen brennen: Feuerwehren Albaxen und Stahle verhindern Schlimmeres

Feuer droht von Carport in Wehrstraße auf nebenstehendes Gebäude überzugreifen

Höxter/Albaxen

Glück im Unglück: Ein Mülltonnenbrand in einem Carport in der Wehrstraße in Albaxen drohte auf das nebenstehende Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehren löschten das Feuer rechtzeitig.

Von Michael Robrecht