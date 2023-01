Zwei Mülltonnen und eine Hecke brennen in Albaxen

Zwei Mülltonnen haben in Albaxen gebrannt und dadurch auch noch ein Heckenfeuer in Garagennähe verursacht. Die Feuerwehren Albaxen und Stahle mussten eingreifen.

Die Kripo ermittelt: Auch Brandstiftung wird in Betracht gezogen

Feuer an den Herrenhöfen in Albaxen.

Sie haben am Freitag um 11.30 Uhr Schlimmeres auf dem Grundstück und am Haus an den Herrenhöfen verhindert. Dann schoben die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell weitere Mülltonnen und auch noch einen Auto-Anhänger aus dem feuergefährdeten Bereich und mussten laut Einsatzbericht eine Wasserversorgung aufbauen, um die Flammen unter Atemschutz endgültig zu löschen.