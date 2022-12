Zwei Schauspieler, zwei Städte und drei Bühnen

Auch die selbstgeschriebene neue Eigenproduktion „Campingfreunde“, die schon seit zwei Jahren fertig in der Schublade lag und aufgrund von Corona immer wieder verlegt wurde, wird im kommenden Jahr Premiere feiern. Termine sind: 2. und 3. sowie 11. und 16. und 17. März 2023.

Aber es wird auch ein Wiedersehen geben: Bauer Erwin geht in „Landei gesucht!“ wieder auf die Suche nach dem richtigen Deckel zum Topf und Hausmeister Karl und Techniker Heinz müssen in „Reine Chefsache“ das Publikum hinhalten bis endlich die Schauspieler eingetroffen sind und der Theaterabend beginnen kann. Termine sind: „Reine Chefsache“ am 3. Februar in Bad Driburg, „Landei gesucht!“ am 13. April in Bad Driburg und am 3. und 4. Mai in Höxter. Das bei allen Eigenproduktionen wieder die Lachmuskeln mehr als beansprucht werden ist selbstverständlich. „Wir freuen uns, dass wir unsere Eigenproduktionen inzwischen auf drei verschiedenen Bühnen im Kreis zeigen dürfen“, erklären die Akteure Hillebrand und Marx.

In Höxter macht Martin Sierp den Anfang mit seinem Programm „Knackig! Zumindest die Gelenke“ am 23. Februar, gefolgt von dem Klassiker „Heinz Erhardt“ am 25.März. Weiter geht es mit „Hitverdächtig!“, eine Musik-Comedy-Show mit Dr. Pop am 21. April und der Comedy-Königin Lisa Feller (bekannt aus „Ladies Night“) am 13. Mai mit ihrem brandneuem Programm „Dirty Talk“. Die Spielzeit in Höxter beendet Ingrid Kühne am 15. Juni mit ihrem Comedyprogramm „Von Liebe allein wird auch keiner satt“. In Bad Driburg startet das erste Halbjahr mit „Murzarellas Music-Pupped-Show“, eine Bauchrednershow der Extraklasse am 9. März. Auch in den Brunnenarkaden gibt es ein Gastspiel mit dem Künstler Christian Schliehe und seinem „Heinz Erhardt“ am 24. März.

Am 28. April gibt der mit 20 ausgezeichneten Kabarettpreisen Frank Fischer sein Debüt in den Brunnenarkaden mit dem Programm „Meschugge“. Comedy-Legende Ingo Oschmann (bekannt aus „Star Search“) gastiert am 25. Mai mit „Wunderbar – Es ist ja so!“ in der Kurstadt. Auch in Bad Driburg endet die Spielsaison mit Ingrid Kühne „Von Liebe allein wird auch keiner satt“ am 16. Juni.i

Tickets online und in Tourist Info

Tickets gibt es online unter www.cafe-zimmertheater.de, im Café Stummrigestraße auch unter 05271/9660520 sowie in den Tourist-Informationen in Höxter und Bad Driburg.