Frontalzusammenprall auf B241 bei Gut Roggenthal: Zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall unweit von Gut Roggenthal zwischen Beverungen und Dalhausen sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Beverungerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Lebensgefahr besteht laut Polizeisprecher Jörg Niggemann nicht.

Ein 27-jähriger Mann aus Rimbeck kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um 7.40 Uhr waren die Fahrzeuge auf der B 241 frontal zusammengeprallt.

Wie die Polizei rekonstruierte, war die Frau mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Dalhausen gefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sie plötzlich mit ihrem Kleinwagen von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Anhänger eines aus Richtung Dalhausen kommenden Sattelzuges, der von einem 45-Jährigen aus dem Kreis Kassel gefahren wurde. Frontal krachte die Autofahrerin dann noch in einen Wagen, der direkt hinter dem Lkw-Gespann fuhr. In dem Pkw saß ein Mann (27), der wie die Frau in dem Wrack eingeklemmt wurde und von Feuerwehrleuten mit Rettungsscheren herausgeschnitten werden musste.

40 Feuerwehrleute aus Beverungen, Dalhausen und Jakobsberg sowie ein Wagen der Feuerwehr aus Höxter waren als Einsatzkräfte bei dem folgenreichen Unfall vor Ort.

Die B 241 musste bis 10.30 Uhr zwischen den Abfahrten Jakobsberg und Drenke/Tietelsen bei Gut Roggenthal während Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt.