Zwei starke Frauen mit sehr viel Herzblut

Bürgermeister Daniel Hartmann zeichnete in der Stadthalle Jocelyne Lambert-Darley und Ute Sundermann in der letzten Ratssitzung des Jahres aus.

„Unermüdlicher Einsatz für die Völkerverständigung und höchstes Engagement für den Sport. Das sind die Vorlagengeber für die diesjährige Auszeichnungen der beiden beeindruckenden Lebenswerke gewesen“, stellte Hartmann heraus.

„Mein Engagement wird mit dieser Auszeichnung nicht aufhören. Städtepartnerschaften stehen für Frieden, Völkerverständigung und für viele Freundschaften“, sagte Preisträgerin Jocelyne Lambert-Darley in ihrer Dankesrede vor dem Rat. Lambert wurde in Corbie, der französischen Partnerstadt von Höxter, geboren. „Als 17-jährige Gymnasiastin hat Jocelyne Lambert in ihrer Heimatstadt Corbie bereits an der Planung und Durchführung des Partnerbesuches in Höxter mitgewirkt. So hat sie unsere Stadt 1969 erstmals besucht.“ Höxter müsse bei der jungen Französin Eindruck hinterlassen haben, denn 1975 sei der Umzug nach Brenkhausen erfolgt, blickte Hartmann in seiner Laudatio zurück. Jocelyne Lambert habe über Corbie hinaus auch für die Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Sudbury, die seit 1980 besteht, gestanden

Die überzeugte Europäerin leitet in Corvey bereits seit mehreren Jahren Führungen in französischer Sprache. „Von Beginn an ist die Preisträgerin Mitglied im Arbeitskreis der Städtepartnerschaft im Heimat- und Verkehrsverein und seit 1990 die erste Vorsitzende des Arbeitskreises“, blickte der erste Bürger der Stadt zurück. Europäische Integration habe Jocelyne Lambert-Darley über viele Jahre ehrenamtlich in Vereinen, Kirchengemeinden und Schulen eingebracht. 2014 ist die Europäerin mit dem Bürgerpreis der Sparkasse Höxter gewürdigt worden. Zu Beginn dieses Jahres erhielt die Brenkhäuserin die Ehrenmedaille der Stadt Corbie. „Ihre Arbeit und ihr jahrzehntelanger Einsatz für die Völkerverständigung sind unbezahlbar“, sagte Hartmann.

„Sie haben sich mehr als fünf Jahrzehnte ehrenamtlich für den Sport eingesetzt. Das ist eine ganz besondere Leistung“, lobte Daniel Hartmann danach das Engagement von Ute Sundermann, die für den Sport und ihren HLC Höxter stehe. Seit 56 Jahren ist Ute Sundermann aktives Mitglied im größten Sportverein der Stadt. Auch Ute Sundermann habe sich um die Partnerschaft mit Corbie bemüht, gehöre sie doch seit 1966 einer Delegation an, welche die ersten Kontakte mit der französischen Stadt geknüpft habe. In verschiedenen Funktionen und ehrenamtlichen Ämtern setzte sich die Höxteranerin mit großer Leidenschaft für den HLC ein. „Der HLC Höxter gehörte zu meiner Familie“, hob die Preisträgerin hervor. 1979 gründete Ute Sundermann die Mutter-Kind-Turn-Gruppen im HLC und leitete diese als Übungsleiterin bis März diesen Jahres. „Hunderte von Kindern haben sie zum Sport animiert und zudem bis 2007 Jugendliche für die Betreuung von Kleinkindern ausgebildet“, stellte Hartmann heraus. Ute Sundermann war zudem Mitglied im HLC-Vorstand. Von 1980 bis zum Jahr 2000 war sie Kassiererin und ist inzwischen Ehrenvorsitzende. „Der Sport und der HLC waren bei den Sundermanns eine Familienangelegenheit“, betonte Hartmann. Ganze Generationen habe Ute Sundermann animiert, Sport zu treiben.

„Ohne die Unterstützung meines Ehemanns Gerd und meiner beiden Söhne sowie natürlich dem HLC hätte ich das nicht geschafft“, gab Preisträgerin Ute Sundermann den Dank zurück.

Kommentar von Jürgen Drüke:

Die Bedeutung eines Ehrenamtspreises wird in einem außergewöhnlichen Jahr um so deutlicher. Millionen Ehrenamtliche in Deutschland lassen sich selbst dann nicht unterkriegen, wenn eine Pandemie die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Zwei starke Frauen aus Höxter stehen für das Ehrenamt. Jocelyne Lambert-Darley und Ute Sundermann haben sich mehr als fünf Jahrzehnte im wahrsten Wortsinn über die Grenzen hinaus eingesetzt. Lambert-Darley und Sundermann machen auch in schwersten Zeiten viel Mut. Zwei Frauen gehen über die Völkerverständigung und den Sport hinaus.