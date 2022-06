Hohe Auszeichnung für August Wilhelms

August Wilhelms ist seit 1968 Mitglied der Kolpingsfamilie Natzungen und seit mittlerweile 42 Jahren in verschiedenen Ämtern im Bezirksvorstand aktiv. Als damaliger Bezirksvorsitzender hat er 1987 die Bezirksmaiandacht eingeführt und ist seit insgesamt 32 Jahren als Schriftführer im Bezirksvorstand. In den 80er- und 90er-Jahren hat er zudem die Wochenenden in der Kolping-Bildungsstätte in Nieheim für den Bezirksverband organisiert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar