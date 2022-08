Hohehaus feiert Schützenfest

Begleitet wird das Königspaar von den Hofstaatpaaren Klaus Multhaup und Marina Seck sowie Thomas Kociper und Verena Mertens-Kociper. Und: In Hohehaus gibt es auch ein Kinderkönigspaar. Ben Louis Schrader und Nele Appelt stehen als Hofstaat Julian Welling und Lea Fiebig sowie Tim Spilker und Lenia Klocke zur Seite.

Freitag

Festbeginn ist am Freitag, 12. August, um 19.30 Uhr mit der Schützenmesse in der Kirche. Um 20.15 Uhr werden die Gäste aus Eilversen an der Bushaltestelle Ortsmitte abgholt, danach erfolgt die Kriegerehrung mit Kranzniederlegung und der Große Zapfenstreich mit Fackelumzug. Zum Tanz im Festzelt spielt anschließend die Band Music-Art.

Auch das Kinderkönigspaar mit seinem Hofstaat fiebert dem Fest am Wochenende entgegen. Foto: Schützenverein

Samstag

Weiter geht es am Samstag, 13. August, um 9.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen mit Frauen an der Kirche. Von dort geht es zum Schützenfrühstück ins Festzelt. Um 14.30 Uhr heißt es erneut Antreten der Schützen mit Frauen und Kindern an der Kirche zum Kinderschützenfest und großem Festumzug. Um 20 Uhr treten die Schützen beim König an und holen die Gäste aus Löwendorf sowie Großen- und Kleinenbreden an der Bushaltestelle ab. Anschließend spielt erneut Music-Art zum Tanz im Festzelt.

Sonntag

Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen an der Kirche. Es folgt der große Festumzug, ab 18 Uhr heißt es dann „Stimmung und Tanz im Festzelt“ mit der Band Music-Art.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei, zu den Umzügen spielen der Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau und die Feuerwehrmusikkapelle Pömbsen.