Die Weichen dazu werden nicht vor Ort, sondern in der Landeshauptstadt Düsseldorf gestellt. Das Land NRW muss, bevor die Bagger anrücken können, die Immobilie an die Stadt Höxter übertragen.

Dieses langwierige Verfahren steht kurz vor dem Abschluss, signalisierte der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Goeken (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung: „Die Verträge sind gemacht. Das Verfahren muss noch final durch den Haushalts- und Finanzausschuss. Es ist auf der Zielgeraden“, schilderte der Politiker den Stand der Dinge. Goeken war immer am Ball und hat beharrlich bei den beteiligten Ministerien nachgehakt. Davon künden Unmengen an Briefen und E-Mails. „Mir wäre es auch lieber, wenn alles schneller gegangen wäre. Ich hoffe, der Abriss wird nun zeitnah und ohne Aufsehen erfolgen.“

Diesen Wunsch hat auch Bürgermeister Daniel Hartmann. „Das Thema hat für uns oberste Priorität. Das Verfahren liegt aber nicht in unserer Hand. Wir als Stadt haben unsere Hausaufgaben frühzeitig gemacht und stehen mit den Entscheidungsträgern in regelmäßigem Austausch“, sagte er. „Wir können nichts beschleunigen. Alles, was wir tun können ist, dass wir immer wieder nachfragen.“

Marihuana-Plantage in Räumen des Grauens

Das Verfahren, das sich so lange hinzieht, hatte damit begonnen, dass die Stadt Höxter beim Land NRW ein besonderes Kaufinteresse an der Schreckensimmobilie bekundete. Das Land ist seit 2017 Eigentümer. Die Staatsanwaltschaft hatte das Haus damals eingezogen, nachdem dessen neuer Besitzer, ein schottischer Dachdecker, mit einer Marihuana-Plantage in den Räumen des Grauens aufgeflogen war und ins Gefängnis musste.

Normalerweise würde das Land eine Immobilie, die es veräußern möchte, versteigern. Eine Ausnahme vom üblichen Verkaufs-Prozedere sei möglich, so Bürgermeister Hartmann, wenn eine Kommune wegen eines besonderen öffentlichen Interesses ein Kaufinteresse bekundet. Das hat Höxter im Fall des Horror-Hauses, das niemand mehr bei diesem weltweit geläufigen Namen nennen möchte, getan. Seither mahlen die Mühlen der Bürokratie. Mehrere Ministerien sind beteiligt.

Der Bürgermeister hofft nun, dass der Hauhalts- und Finanzausschuss des Landtages zeitnah entscheidet und von dem Haus des Grauens im Saatweg noch in diesem Jahr nichts mehr zu sehen sein wird. Schnell und geräuschlos müsse dieser Ort unvorstellbarer Verbrechen verschwinden. „Das ist wichtig für Bosseborn und für die ganze Stadt.“

Weltweit ist besonders vor sechs Jahren über die Verbrechen im Saatweg 6 in Bosseborn berichtet worden – hier berichtet der bekannte RTL-Chefreporter Uli Klose.Weltweit ist besonders vor sechs Jahren über die Verbrechen im Saatweg 6 in Bosseborn berichtet worden – hier berichtet der bekannte RTL-Chefreporter Uli Klose. Foto: WB-Archiv/Michael Robrecht

„Es sind nun schon drei Jahre her, seitdem sich die Bürgerinnen und Bürger von Bosseborn wünschen, das Haus möge aus ihrem Ortsbild verschwinden“, mahnte Günther Ludwig, Vorsitzender des Ortsausschusses Bosseborn und Chef der CDU-Ratsfraktion, am Mittwochabend im Rahmen der Haushaltsberatungen im Stadtparlament. Ludwig bekräftigte in seiner Haushaltsrede den Eindruck, dass diese Sache von Beginn an nur halbherzig verfolgt worden sei. „So lange in der weltweit bekanntesten Suchmaschine bei Eingabe des Begriffs ‚Höxter‘ noch ganz oben der mittlerweile schon eingebrannte Name dieses Hauses auftaucht, ist das einfach nur traurig und Höxter erscheint in keinem guten Licht.“

„ Die Bürgerinnen und Bürger von Bosseborn haben ein Recht darauf zu erfahren, wann es so weit ist, wann denn endlich das Haus dem Erdboden gleich gemacht wird. “ Günther Ludwig

Als Ortsausschussvorsitzender könne er niemandem mehr vermitteln, dass diese Brache noch stehe und damit dem Sensationstourismus weiter Tor und Tür geöffnet sei. „Die Bürgerinnen und Bürger von Bosseborn haben ein Recht darauf zu erfahren, wann es so weit ist, wann denn endlich das Haus dem Erdboden gleich gemacht wird.“ Wenn die Sensationspresse zum Abriss anreise, sei das ein Ende mit Schrecken. „So haben wir einen Schrecken ohne Ende.“

Er hätte sich gewünscht, so Ludwig, an einer Stelle im Haushalt „auch nur einen Euro zu finden, der zum Ankauf und Abriss des Hauses eine politische Willensbekundung abgegeben hätte“.