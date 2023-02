Hospizprojekt: Johanniswerk sucht Ehrenamtliche in Bad Driburg, Steinheim und Vörden

Jeder, der im Philipp-Melanchthon-Zentrum in Bad Driburg, im Albert-Schweitzer-Haus in Marienmünster-Vörden und im Helene-Schweitzer-Haus in Steinheim wohnt, soll würdevoll und zugewandt in der letzten Lebensphase begleitet werden können.

Dafür sucht Schwertges Menschen aus dem Kreis Höxter und Umgebung, die diese ehrenamtliche Aufgabe innerhalb des Johanneswerks übernehmen möchten: „Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen dem Sterben als Teil des Lebens. So können sie schwerstkranke Menschen und deren Angehörige gut begleiten – mit Achtsamkeit und Respekt.“

Trost und Beistand

„Die Frauen und Männer, die für ihr Engagement gut vorbereitet werden, haben Zeit für Gespräche, entlasten Angehörige und bringen Trost und Beistand mit. Dabei stehe immer der Mensch im Mittelpunkt, der begleitet wird – mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen“, betont Schwertges.

Ramona Schwertges ist Hospizkoordinatorin im Evangelischen Johanneswerk. Foto: Evangelisches Johanneswerk

Um diese Arbeit gut leisten zu können, wird für die künftigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein kostenloser Vorbereitungskursus angeboten. Er beginnt Ende

Juni in der Regel donnerstags abends statt. Er umfasst etwa 100 Unterrichtsstunden, zu denen neben theoretischen Einheiten auch ein mehrwöchiges Praktikum gehört. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat, das auch über das Evangelische Johanneswerk hinaus gilt.

Drei Informationsabende

An drei Informationsabenden informiert Ramona Schwertges alle Interessierte über die Ziele und Aufgaben dieser Arbeit und erläutert den Verlauf des Vorbereitungskurses. Im Anschluss können Termine für ein persönliches Gespräch vereinbart werden. Anmeldungen oder auch Rückfragen erfolgen direkt bei der Koordinatorin per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch (0171-2669522).

Die etwa zweistündigen Informationsabende sind am Dienstag, 28. Februar, im Helene-Schweitzer-Haus, Flurstraße 2, in Steinheim, Mittwoch, 1. März, im Albert- Schweitzer- Haus, Berliner Straße 16, in Vörden und am Donnerstag, 2. März, im Philipp- Melanchthon- Zentrum, Auf der Mühlenstätte 25, in Bad Driburg. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.