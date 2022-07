Höxter: Grüne Vielfalt mit Gräsern und Stauden in der Innenstadt

Höxter

Sie leitet den Botanischen Garten und gibt ihr Wissen in der Pflanzenverwendung als Dozentin an der TH OWL an junge Leute weiter. Gemeinsam mit Karin Remmert und Katharina Vötter von der Werbegemeinschaft Höxter hat die von vielen als „Pflanzenflüsterin“ geschätzte Ute Aland ein Projekt für 2023 auf den Weg gebracht, das für viel Aufmerksamkeit sorgen wird.

Von Harald Iding