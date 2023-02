Höxter-Ottbergen: Sollingbahn vor 145 Jahren eröffnet 

Schon 1871 begann die Planung und 1875 der Bau der 63 Kilometer langen Strecke von Ottbergen über Wehrden, Lauenförde, Bad Karlshafen und Hardegsen bis Northeim. Die Freigabe erfolgte Anfang 1878. Diese Strecke war ein wichtiger Abschnitt der West-Ost-Verbindung per Schiene. Seit ihrer Öffnung verband sie das Ruhrgebiet mit dem mitteldeutschen Industriegebiet Halle/Leipzig. Die Güterzüge waren oft viele hundert Meter lang, Waggon reihte sich an Waggon. Kohle und Stahl, Holz und auch Lebensmittel wurden transportiert. Die Industriebetriebe und die Menschen, die dort arbeiten, wollten versorgt werden. Zeitgleich mit der Errichtung der Bahnstrecke wurden in Ottbergen ein Stellwerk und der markante Lokschuppen gebaut. „Die Dampflok-Standorte lagen wie Perlen auf der Schnur an dieser Strecke, und in Ottbergen trafen sich außerdem die Züge aus drei Richtungen."

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert