Höxteraner Unternehmen setzt auf Sonnenstrom

Der Höxteraner Keilriemenhersteller Arntz Optibelt baut auf einem Grundstück an der Gutenbergstraße in der Kreisstadt eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Das hat das Unternehmen am Mittwoch bekannt gegeben.

Arntz Optibelt baut Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Lüre

Die Baugenehmigung liege seit Dienstag vor. Der erzeugte Strom soll zum größten Teil am Firmenstandort in Höxter genutzt werden. Die neue Anlage sei Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie besteht aus etwa 3000 Modulen. Auf einer Fläche von knapp 7000 Quadratmetern soll diese etwa 1,33 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Die Arntz-Optibelt-Gruppe spare damit 628 Tonnen CO₂ pro Jahr ein und leiste einen „wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen“ auch für nächste Generationen.

Bürgermeister Daniel Hartmann: „Wir alle sind aufgerufen, unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten und Verantwortung für die Zukunft uns nachfolgender Generationen zu übernehmen. Wir stellen uns dieser Verantwortung. Und dies mit Erfolg, wie viele private und kommunale Projekte in unserer Stadt bereits zeigen. Bei der ersten PV-Freiflächenanlage im Stadtgebiet Höxter passt einfach alles zusammen. Klima-, Natur- und Artenschutz Hand in Hand und mehr Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung.“

Die Solaritec GmbH mit Hauptsitz im brandenburgischen Rangsdorf ist dabei ein zuverlässiger Partner. Es ist bereits das zweite gemeinsamen Photovoltaikprojekt mit der Unternehmensgruppe Arntz Optibelt. Thomas Runge, Geschäftsführer der Solaritec, dazu: „Arntz Optibelt steht für die gleichen Werte wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Qualität. Wir freuen uns auf die Umsetzung vieler weiterer Projekte“.