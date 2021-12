Höxteranerin gewinnt bei Günther Jauch 16.000 Euro

Die Höxteranerin Sylvia Kooymans hat am Montagabend bei "Wer wird Millionär" 16.000 Euro gewonnen. Möglicherweise wäre die Summe höher ausgefallen, wenn sie ihre Tochter Julia als Telefonjoker ausgewählt hätte.

Sylvia Kooymans hat bei "Wer wird Millionär" am Montagabend 16.000 Euro gewonnen (Screenshot).

Wie heißt die aktuelle Best-of-Compilation von Udo Lindenberg, die anlässlich seinen 75. Geburtstages 75 Songs umfasst? So lautet die 32.000-Euro-Frage, auf die die fünffache Mutter (vier Söhne, eine Tochter) keine Antwort weiß. Sie wählt den 50:50-Joker. Es bleiben "Udoptimismus" und "Udopium". Kooymans schwankt, ob sie ihre Tochter Julia oder doch lieber ihren Schwager Thomas am Telefon um Hilfe bitten soll, entscheidet sich am Ende aber für den Schwager. Der ist ebenso ratlos wie sie - die Höxteranerin steigt aus und nimmt 16.000 Euro mit nach Hause.