Höxters Verkehrssicherheitsberater Steinwachs gibt Uniform ab

Nach mehr als 45 Dienstjahren bei der Polizei NRW wurde der Polizeihauptkommissar in den Ruhestand verabschiedet.

Aus den Händen von Kreisdirektor Klaus Schumacher durfte der Höxteraner seine Ruhestands-Urkunde mit vielen Dankesworten und guten Wünschen für den weiteren Lebensabschnitt entgegennehmen.

Als Wolfgang Steinwachs 2002 seine Aufgabe als Verkehrssicherheitsberater bei der Kreispolizeibehörde Höxter antrat, fand er immer schnell einen vertrauensvollen Draht zu Grundschülern und Jugendlichen. Durch die unzähligen Fahrradtrainings in den vierten Klassen, aber auch durch Verkehrsberatungen für Heranwachsende wie zum Beispiel beim Programm „Crash Kurs“ in den älteren Jahrgängen war er im Kreis Höxter bekannt. Zuletzt gewannen die Angebote „E-Bike für Senioren“ zunehmend an Bedeutung.

„Ihnen hat man immer angemerkt, wie viel Spaß Ihnen Ihre Aufgabe bereitet hat“, lobte Polizeidirektor Christian Brenski bei der Abschiedsfeier. „Sie waren stets ein positives Aushängeschild für unsere Behörde!"

Im Oktober 1977 war Wolfgang Steinwachs in den Polizeidienst des Landes NRW eingetreten. Nach Stationen in Düsseldorf, Bielefeld und Detmold kam er 1984 zurück in seinen Heimatkreis Höxter. Hier war er zunächst im Streifendienst tätig, bis er 2002 Verkehrssicherheitsberater wurde. Eine Aufgabe, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand mit voller Hingabe ausübte.