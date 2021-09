Hunde im Waldbad

Zweite Corona-Saison endet – Hallenbad öffnet am 11. Oktober

Warburg

Das Warburger Waldbad wird am Sonntag, 12. September, um 19 Uhr in den Winterschlaf versetzt. Zum Abschluss der zweiten Corona-Saison wird an diesem Tag allerdings wieder ab 17.30 Uhr das beliebte Hundeschwimmen angeboten.