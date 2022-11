IG Metall streikt auch im Kreis Höxter

Brakel/Kreis Höxter

Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie haben sich am Freitagmorgen vor dem Markplatz in Brakel getroffen, um mit einem Warnstreik auf ihre Forderung hinzuweisen. Beschäftigte von vier Firmen (insgesamt 1848 Mitarbeiter) haben sich an dem Streik beteiligt: Benteler Automobiltechnik Warburg, Mitarbeiter des Benteler-Werks in Lichtenau-Kleinenberg, FSB Brakel und Reitz-Ventilatoren aus Höxter.

Von Reinhold Budde