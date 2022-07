Ikenhausen wertet Dorfteich auf

Die Aufwertung des Teiches in Ikenhausen ist abgeschlossen. Nach etwa eineinhalb Jahren des Schaffens und 300 geleisteten Arbeitsstunden wurde das Ergebnis nun mit einem Fest gefeiert.

Das Areal rund um den Teich in Ikenhausen wurde wieder hergerichtet.

Das teilt Frank Scheele, Ortsbürgermeister von Ikenhausen, mit. „Das Teichgelände wurde freigestellt und das Gehölz wurde etwas zurückgeschnitten“, erklärt er. Auch sei der Wanderweg rund um das Areal erneuert worden. Dabei habe auch der Baggerbetrieb Blömeke aus Engar mitgeholfen.

Mit der neu errichteten Wanderhütte kann die Ortsgemeinschaft ihr Biotop schließlich in einem ganz neuen Glanz erleben. „Die Dorfgemeinschaft machte alles in Eigenleistung, die Materialkosten übernahm die Stadt“, erklärt Scheele.

Wie berichtet hatten die Arbeiten am fast vergessenen Gewässer am Ortsausgang von Ikenhausen in Richtung Löwen bereits im Februar 2021 begonnen. Die Pandemie verzögerte die Arbeiten jedoch deutlich, sagt Frank Scheele.

Durch Corona-Schutzmaßnahmen hätten zeitweise nur ein bis zwei Personen vor Ort arbeiten dürfen. Schließlich seien ehrenamtlich etwa 300 Arbeitsstunden für den guten Zweck geleistet worden.

Das feierten die fleißigen Helfer nun vor Ort mit einer Party. Hubert Gockeln, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Willebadessen, sprach dabei Grußworte. Frank Scheele bedankte sich bei den Mitwirkenden für die geleistete Arbeit - und hielt eine Spendenbox bereit.

Das Areal rund um den Teich in Ikenhausen wurde wieder hergerichtet. Das feierten die Beteiligten mit einem Fest. Foto: Marie Hoischen

Denn fertig sind die fleißigen Helfer am Teich noch nicht, schildert der Ortsbürgermeister: „Wir möchten gerne in diesem und im kommenden Jahr Nistkästen und Insektenhotels bauen und anbringen. Auch möchten wir ein paar Bäume pflanzen.“

Mehrere hundert Euro seien dafür zusammengekommen. Dafür sollen nun auch die Bänke rund um Ikenhausen erneuert werden. Die seien nämlich ganz schön in die Jahre gekommen. Für Scheele ist die großzügige Spendensumme ein weiteres, starkes Signal, dass der Ort zusammenhält: „So kriegt man so etwas gut gestemmt.“

Die Teichanlage in Ikenhausen ist seit Langem vorhanden. Bereits vor etwa 20 Jahren war ein Krötentunnel vom Nachbarort Löwen aus angelegt worden, der es Amphibien erleichtern soll, das Gewässer als Brutplatz zu erreichen.