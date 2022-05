Im Kreis Höxter sinkt die Zahl der Infizierten

Die Zahl der Einwohner im Kreis Höxter, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, sinkt weiter. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut 1021 aktiv infizierte Bürger. Das sind 120 weniger als noch am Samstag. Die Zahl der Corona-Todesopfer im Kreis bleibt bei 201.

Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie fällt am Sonntag auf 537

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Sonntag von 548 pro 100.000 Einwohner am Samstag auf 537 gesunken. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist am Sonntag Borgentreich mit 729. Steinheim hat mit 293 den niedrigsten Inzidenzwert.

Die meisten aktiv Infizierten gibt es derzeit in Warburg. 218 Personen, die das Coronavirus tragen, sind von dort gemeldet worden. Insgesamt haben sich im Kreis Höxter seit Beginn der Pandemie im März 2020 36.687 Personen infiziert.

Sonntags-Zahlen aus den Städten des Kreises Höxter

Bad Driburg: 114 aktiv Infizierte (-20), 18 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 402.

Beverungen: 108 aktiv Infizierte (-5), 19 Verstorbene, Inzidenz 505.

Borgentreich: 85 aktiv Infizierte (-13), 24 Verstorbene, Inzidenz 729.

Brakel: 126 aktiv Infizierte (-17), 27 Verstorbene, Inzidenz 496.

Höxter: 162 aktiv Infizierte (-23), 33 Verstorbene, Inzidenz 368.

Marienmünster: 39 aktiv Infizierte (-3), 1 Verstorbener, Inzidenz 490.

Nieheim: 55 aktiv infizierte Personen (-5), 8 Verstorbene, Inzidenz 564.

Steinheim: 55 Infizierte (-10), 28 Verstorbene, Inzidenz 293.

Warburg: 218 aktiv Infizierte (-16), 27 Verstorbene, Inzidenz 620.

Willebadessen: 59 aktiv Infizierte (-8), 16 Verstorbene, Inzidenz 294.

