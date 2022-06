Im Landschaftsbau heben die Drohnen ab

Die neue Technik gewinnt bei der Vermessung zunehmend an Bedeutung. Die Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets „Technik des Garten- und Landschaftsbaus“ an der TH OWL in Höxter, Professorin Dr.-Ing. Yvonne-Christin Knepper-Bartel, hat in leicht verständlicher Form ein Fachbuch verfasst, welche das gesamte Spektrum an Vermessungsmethoden und -techniken vorstellt, das heute zur Planung, Ausführung und Abrechnung von Bau- und Pflegemaßnahmen in der Landschaftsarchitektur sowie im Landschaftsbau zur Verfügung steht. So ein Lehrbuch gab es bislang nicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar