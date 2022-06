Im zweiten Anlauf: Bad Driburger Rat verabschiedet Haushalt

Der Haushaltsentwurf der Stadt Bad Driburg hat während der Stadtratsitzung am 4. April für Unruhe und Missfallen gesorgt. Damals hatte der Stadtrat im April den eingebrachten Haushaltsentwurf 2022 mehrheitlich abgelehnt. Auf der jüngsten Stadtratsitzung wurde erneut über den Haushaltsplan 2022 abgestimmt. Diesmal ging er durch.

Kritisiert wurde am Haushaltsplan der eingeplante Schuldenstand, der auf 33 Millionen Euro klettern sollte. Nach Berechnungen der Grünen hätte sich die Pro-Kopf-Verschuldung in der Kurstadt in sechs Jahren vervierfacht.