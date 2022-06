In Corbie und Höxter künden Fahnen vom Jubiläum

Die Jubiläumsfahnen der Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus Corvey künden nicht nur in Höxter, sondern auch in der Partnerstadt Corbie vom 1200-jährigen Bestehen der ehemaligen Benediktinerabtei im Weserbogen: Jocelyne Lambert, Leiterin des Arbeitskreises Städtepartnerschaft im Heimat- und Verkehrsverein (HVV), hat bei einer Reise in ihre französische Heimat vier Fahnen übergeben.

Die Jubiläumsbeflaggung in Corbie ist Jocelyne Lambert ein Herzensanliegen. Denn in der Stadt an der Somme liegen die Wurzeln der ehemaligen Reichsabtei und heutigen Welterbestätte bei Höxter. Benediktinermönche aus der 662 gegründeten Abtei in Corbie waren vor 1200 Jahren ausgezogen, um auf Geheiß Ludwigs des Frommen in der Einöde des Sachsenlandes ein neues Kloster zu gründen.

So wie Tochter- und Mutterabtei in den ersten Jahren nach 822 in regem Austausch miteinander standen, besteht heute zwischen Höxter und Corbie eine enge Freundschaft. Die Partnerschaft gehört zu den ältesten grenzüberschreitenden Verbindungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geknüpft wurden. Als sie im Juni 1963 begründet wurde, hatten Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer gerade erst den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag (Elysee-Vertrag) unterschrieben.

Wegen der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen lagen die Begegnungen der Freunde in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf Eis. Jetzt wollen sie die Beziehungen wieder neu in Schwung bringen. Das Corvey-Jubiläum und das 2023 bevorstehende 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft sind willkommene Anlässe.

Flyer ins Französische übersetzt

Vom 1200-jährigen Bestehen Corveys künden in Corbie nicht nur die Fahnen, sondern auch der von der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) herausgegebene Jubiläumsflyer. „Ich habe den Text des Faltblatts übersetzt“, berichtet Jocelyne Lambert. Die französische Auflage liegt nun an verschiedenen Stellen in der Partnerstadt an der Somme aus.

Jocelyne Lambert skizzierte bei ihrem Besuch den Stand der Vorbereitungen für das am 25. September beginnende Jubiläumsjahr in Corvey. Sie gehört der Steuerungsgruppe an, die die Feierlichkeiten unter der Regie von Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek vorbereitet. „Wir sind stolz auf das Jubiläum in Höxter“, signalisierten der langjährige ehemalige Bürgermeister der Stadt Corbie, Alain Babaut, Gemeindepfarrer Abbé Jean-Marc Boissard und der Leiter des Städtepartnerschafts-Arbeitskreises, Jean-Paul Anselme. Jocelyne Lambert bekräftigte die Dankbarkeit darüber, dass Mönche aus Corbie vor 1200 Jahren gekommen sind, um das besondere Kloster an der Weser zu gründen.

Europäische Werte

Zu diesen Gottesmännern der ersten Stunde gehört der heilige Ansgar, der in beiden Pfarrgemeinden – in Corvey und in Corbie – gleichermaßen verehrt wird. Im Sinne seiner Mission, die die frohe Botschaft des Evangeliums in den Norden Europas gebracht hat, liegt Jocelyne Lambert und ihren Weggefährten beider Partnerstädte ein brüderliches und solidarisches Europa am Herzen. Auch angesichts des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sei es wichtiger denn je, für die europäischen Werte und ein friedliches Miteinander Flagge zu zeigen.

Diese Werte begründen die seit 60 Jahren bestehenden freundschaftlichen Bande. Jocelyne Lambert kehrte mit besten Grüßen an Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek und an Bürgermeister Daniel Hartmann aus Corbie zurück. Eine Delegation der Partnerstadt wird zum Festakt zu Beginn des Corvey-Jubiläums am Sonntag, 25. September, anreisen. Das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft wird am Himmelfahrtswochenende 2023 in der Stadt an der Somme gefeiert. Die Kirchengemeinde Corbie wird bei dieser Gelegenheit in einem Festgottesdienst in der ehemaligen Abteikirche die Mönche, die von dort aus an die Weser zogen, und den als Apostel des Nordens verehrten heiligen Ansgar würdigen

Planungen laufen in Corbie

„Die Planungen für das Fest laufen bereits“, berichtet Jocelyne Lambert aus ihrer Heimat. Im 1792 aufgelösten Benediktinerkloster ist eine öffentlich zugängliche Dauerausstellung der Städtepartnerschaft mit Höxter gewidmet. Auch für die Weserstadt würde Jocelyne Lambert sich wünschen, dass Gastgeschenke, Fotos und andere Dokumente der seit fast 60 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft einen Platz zur dauerhaften Ausstellung finden.