In Hohenwepel brennt ein Carport

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Straße für die Nachlöscharbeiten noch bis zum späten Montagabend zumindest einspurig gesperrt bleiben muss.

Gegen 18 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. An dem Gebäude direkt an der Bundesstraße, das früher nach ersten Informationen eine Gärtnerei beherbergte und in dem sich heute ein Handelsunternehmen befindet, war ein Carport in Flammen geraten. Die Rauchsäule war bereits in weiter Entfernung erkennbar.

Den Einsatzkräften gelang es relativ schnell, die Flammen zu löschen. Allerdings ist der Schaden beträchtlich. Das Carport war nicht mehr zu retten. Ebenso ein Auto, das unter dem Dach abgestellt war. Ein weiteres Fahrzeug wurde offenbar schwer beschädigt. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schuppens war nicht mehr zu retten. Gleiches gilt für eine dichte Hecke um das Anwesen. Am angrenzenden Wohnhaus sind die Scheiben durch die Hitze geborsten.

Die Besitzerin des Wohngebäudes, das direkt an der Ostwestfalenstraße liegt, konnte sich rechtzeitig mit ihren fünf Hunden vor dem Feuer in Sicherheit bringen, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr bekämpft an der Ostwestfalenstraße bei Hohenwepel einen Carport-Brand. Foto: Jürgen Vahle

Die Feuerwehr war mannstark nach Hohenwepel ausgerückt. Die Löschguppe des Ortes hatte schon gute Vorarbeit geleistet, die Kollegen aus anderen Orten besorgten schließlich den Rest.

Hauptproblem war es, eine stabile Löschwasserversorgung aufzubauen. Das gelang schließlich auch mit Hilfe der Tanklöschfahrzeuge aus Germete, Daseburg und vom Löschzug West, die 2000 Liter und mehr an Bord haben.

Insgesamt waren etwa 45 Einsatzkräfte aus Hohenwepel, Dössel, Menne, Warburg, Germete, Daseburg und vom Löschzug West im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Zu der Brandursache und zur Schadenshöhe konnten Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben machen. Es wurde vermutet, dass ein technischer Defekt an einem der Autos die Brandursache sein könnte. Bestätigt ist das noch nicht, die Ermittlungen laufen.