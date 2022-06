In Ovenhausen bedient Roboterin „Bella“

Im Restaurant Höxter Am Jakobsweg besticht eine besondere Servicekraft – mit Kommentar

Höxter

„Hallo, Ihr Essen ist da. Bitte nehmen Sie Ihre Bestellung an.“ „Bella Höxter“ hat vier Tabletts an Tisch zehn gebracht. Die Gäste greifen zu und sagen „Danke“. „Bella“ ist ein Roboterin und gibt als Servicekraft nicht nur eine gute Figur ab. Die Neue beeindruckt im „Restaurant Höxter Am Jakobsweg“ in Ovenhausen mit ihrer Höflichkeit und großen Belastbarkeit. Bella ist dabei sehr genau.

Von Jürgen Drüke