In Warburg wollen alle den Booster

Impfaktion in der Neustadtkirche: Hunderte Menschen stehen auf dem Marktplatz geduldig in der Schlange

Warburg

Für das „Boostern“, die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus, muss man die Warburger wahrlich nicht zum Impfen jagen: Hunderte Menschen standen am Mittwochnachmittag auf dem Neustadt-Marktplatz geduldig in der Schlange, um sich ihren Piks in der Neustadtkirche abzuholen.

Von Ralf Benner