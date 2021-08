In Warburg Wurzeln schlagen

Pfarrerin Melanie Freye wird am 22. August offiziell in ihr Amt eingeführt

Warburg

Für Pfarrerin Melanie Freye geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Am Sonntag, 22. August, um 15 Uhr wird sie in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg offiziell in ihr Amt eingeführt.

Von Alice Koch