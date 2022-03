Brakel

Mit einem symbolischen ersten Spatenstich hat die Verwirklichung einer der größten Investitionen in den Bildungsstandort Kreis Höxter in den vergangenen Jahrzehnten begonnen: In Brakel entsteht der Bildungscampus des Kreises Höxter und der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg.

Von Frank Spiegel