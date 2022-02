Kreis Höxter

Am Sonntagmorgen meldet der Kreis Höxter im Vergleich zu Samstag leicht gesunkene Corona-Inzidenzwerte: Lag der Wert am Samstag noch bei 1295,4, wurde er am Sonntag dann mit 1263,2 angegeben. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen wurden 130 Neuinfektionen im Kreis Höxter festgestellt.

Von Meike Oblau