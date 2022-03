Ein 24-Stunden-Kicker-Event – schon länger hat dieser Plan im Hinterkopf von Bökis Kickerfreunden, das sind die Tischfußballfans im Heimatverein Bökendorf, geschlummert. Zum Leben erweckt wurde sie vor einer Woche, umgesetzt wird sie von Freitag, 18. März, um 18 Uhr bis Samstag, 19. März, zur selben Zeit in der Ideenwelt in der Dreizehnlindenstraße 16.

Bökis Kickerfreunde richten Turnier zugunsten der Kinder in der Ukraine aus

Natürlich geht es bei der Veranstaltung in erster Linie darum, möglichst viel Tore zu schießen. Die eigentlichen Gewinner werden aber nicht die erfolgreichen Torschützen sein. „Die Gewinner des Turniers sind in jedem Fall die Menschen in der Ukraine“, erklärt Michael Nolte, einer von Bökis Kickerfreunden.