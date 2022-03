Jetzt geht es an die Hütte

Die neue Vereinsgemeinschaft „Naturfreunde Bühne“ hat sich für die kommenden Monate viel vorgenommen und will aktiv mit der Bevölkerung, den Vereinen, den Schulen und dem Familienforum zusammenarbeiten. Erstes Projekt: Die Sanierung der Schutzhütte.

Die Naturfreunde wollen, dass den Themen Natur, Wald, Landschaft und Umwelt mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Auf Einladung des Ortsvorstehers trafen sich 18 Mitglieder und Aktive zu einer Versammlung, erörterten den Sachstand und weitergehende Ziele.

Es wurde eine Geschäftsordnung beschlossen, ein Vorstand gewählt und die Aufgaben und Aktionen in 2022 besprochen. „Es ist den Mitgliedern bewusst, dass gerade in heutiger Zeit, wo der Klimawandel allgegenwärtig ist, für mehr Verständnis für Verhaltensweisen geworben wird, um Heimat, unsere Lebensqualität zu erhalten“, macht der Ortsvorsteher deutlich.

Grillfläche herrichten

Ein besonderes Augenmerk werde deshalb auf die Schutzhütte am Wald des Gliedervermögens gelegt. Als erster Schritt in diese Richtung soll sie durch eine bessere Ausstattung aufgewertet werden. Das Bauwerk selbst soll eine neue Westfassade aus Lärchenholz erhalten. Die Freiflächen werden aufgebessert, Bänke repariert und die Grillfläche hergerichtet, berichtet der Verein. Die neue Ausstattung soll auch dafür sorgen, dass sie in Zukunft häufiger genutzt und auch gemietet wird. Die Naturfreunde sind auf die Einnahmen durch die Vermietung angewiesen.

Obstbäume pflegen

Daneben wollen sich die Mitglieder, aber auch interessierte Personen, um die Streuobstwiese kümmern (Baumschnitt, Baum- und Bodenpflege). Auch Straßenobstbäume sollen in die Pflegemaßnahmen Zug um Zug einbezogen werden. Die Naturfreunde sind für alle Fragen und Anregungen offen. Besonders örtliche Vereine werden angesprochen, sich mit den „Naturfreunden“ über Aktionen abzustimmen. „Nur als Gesamtgemeinschaft können die angestrebten Ziele verwirklicht werden“, sagt der Ortsvorsteher, der sich für den bisherigen Einsatz der 18 Vereinsmitglieder bedankte