Joey Kelly spricht in Beverungen über Grenzerfahrungen

Beverungen

Auf seiner großen Vortragstour hat der Musiker und Extremsportler Joey Kelly am Sonntagabend auf Einladung der Kulturgemeinschaft auch in der Stadthalle in Beverungen Halt gemacht. Er sprach in seinem Vortrag vor 250 Besuchern nicht nur über die frühen Jahre der Kelly Family, sondern berichtete auch über die unmenschlich erscheinenden Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler.

Von Lea Henneke