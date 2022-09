Nach gefühlt endloser Zeit und „Wir müssen draußen bleiben“ für sämtliche Bühnenschaffenden ist bei Bambi-Preisträger Jörg Knör nicht nur die Sehnsucht auf „endlich wieder Live“ gewachsen, sondern auch eine neue Bühnenshow gereift. Jetzt präsentiert er „Comeback des Lebens“ am Sonntag, 23. Oktober, von 20 Uhr an in der Manifattura in Bad Driburg.

Gastspiel am 23. Oktober in der Manifattura

Das Programm ist voller Wertschätzung für alles, was Künstler und Zuschauer so lange vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen, Erheitern. Knör musste erkennen, dass man Kultur nicht wie Klopapier hamstern und horten kann. Sie muss live geschehen, nicht gefiltert oder virtuell. Darum ist „Comeback des Lebens“ für den Entertainer eine ganz besondere Show. Eine mit viel Anlauf, Vorfreude und Dankbarkeit. Als Parodist hat Jörg Knör natürlich auch alle Krisen-Akteure durchleuchtet, allerdings mit der Diagnose: Nicht komisch. Wohl aber viele neue Themen: Gender-Sprache und Homeoffice, Bitcoin und E-Autos.

Veranstaltungen in der Manifattura haben sich etabliert

Das Programm entstand vor allem durch den neuen Blick auf alte überdauernde Werte - Vorbilder, Lieblingslieder und Legenden, die Jörg Knör selbst am meisten bedeuten. Er gibt „seinen“ Stars neue Lieder und Texte, witzig, ironisch und so glaubwürdig als kämen sie von den Originalen selbst. Und die heißen diesmal: Joe Biden, Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Karl Lauterbach, Paolo Conte, Udo Lindenberg - und viele andere mehr. „Manifattura on Stage“ hat sich in den vergangenen Jahren in der Badestadt etabliert und das kulturelle Bild der Stadt Bad Driburg sowie des Kreises Höxter bereichert. Das erfolgreiche Konzept wird in Zusammenarbeit mit dem Bad Driburger Kulturmanager Detlef Hornstein realisiert.

Die Manifattura, eine Welt aus Historie und Gegenwart mit einer leidenschaftlichen Verbindung zu Italien, macht nicht nur das Einkaufen von Glasprodukten zu einem besonderen Erlebnis, sondern bot in der Vergangenheit auch bereits mehrfach den besonderen Rahmen für Veranstaltungen, die Künstler und Publikum mit ihrer einzigartigen Atmosphäre und Akustik gleichermaßen begeisterten. Wie in den 1600 Grad heißen Öfen der Glasmacher verschmelzen hier an historischer Stelle altes Handwerk, Kunst und Kultur.

Glas hat in Bad Driburg eine lange Tradition

Glas ist Kunst und hat gerade in Bad Driburg eine lange Tradition. Die Einheit von Glas und Kultur wird im alten Stammhaus der Firma Glaskoch besonders deutlich: Beides ist Handarbeit – Manifattura auf italienisch. So fügt sich zusammen, was zusammen passt: Großartige Künstler, die in Handarbeit ihr Können zeigen und großartige Glaskunst, in Handarbeit stilvoll hergestellt.

Mit der Manifattura im ehemaligen Unternehmensgebäude der Firma Glaskoch an der Lange Straße 127 wollten die Geschäftsführer des traditionsreichen Unternehmens, Bianca und Oliver Kleine, von Beginn an auch einen Ort der kulturellen Begegnung schaffen. Dass dieses Konzept voll aufgeht, zeigten in der Vergangenheit die ausverkauften Gastspiele namhafter Musiker und Kleinkünstler, wie Heinz Rudolf Kunze, Purple Schulz, Markus Maria Profitlich, Matze Knop oder Mirja Boes.

Kleiner, aber feiner Spielort

Die Manifattura als Spielort ist klein, aber fein. Das Publikum erlebt außergewöhnliche und atmosphärische Gastspiele zwischen Bühnenarbeit und Glasarbeit, Bühnenkunst und Glaskunst. Die Nähe zwischen Künstlern und Zuhörern lässt die Abende in ihrer besonderen Clubatmosphäre noch lange nachklingen.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, in der Buchhandlung Saabel, bei der Touristik GmbH und in der Manifattura in Bad Driburg sowie im Internet unter www.leonardo.de/pages/outlets oder www.paderhalle.de, über die Tickethotline 05251/2997 50 sowie an der Abendkasse. Für beide Termine gibt es außerdem ein vergünstigtes Kombi-Ticket. Mit einem kleinen gastronomischen Angebot wird auch dieses Mal für die Verpflegung der Gäste gesorgt sein. Die Gastspiele sind bestuhlt. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Hygiene-Regeln.