Junge (11) in Brakel von Auto erfasst

Brakel

Ein elfjähriger Junge ist in Brakel verletzt worden, als er mit seinem Tretroller an der Ampel Am Bahndamm die Warburger Straße überqueren wollte. Ein 62-Jähriger aus Warburg hatte am Freitag gegen 15.15 Uhr mutmaßlich das Rotlicht übersehen und den Jungen aus Brakel mit seinem Renault erfasst.