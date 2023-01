Junge Botschafter des Friedens im Kreis Höxter unterwegs

Auftakt im Kreis Höxter ist nach den Aussendungsgottesdiensten in den Kirchen an diesem Wochenende (7./8. Januar). Bürgermeister Hartmann sagte am Freitag, als er im Stadthaus Besuch von acht jungen Sternsingern erhielt: „Das ist heute mein erster Termin in 2023. Das Jahr kann ja nur noch gut werden nach dieser netten Überraschung!“

Die vierjährige Jule schenkte dann dem „Bürgerchef“ schnell noch den ersten „Segensaufkleber“ des Tages. Gemeinsam klebten sie ihn an die hölzerne Tür des Stadthauses. Drinnen gab es eine Stärkung für die „jungen Botschafter des Friedens“: Schokolade, Plätzchen, Getränke und ein Geschenk.

Das WESTFALEN-BLATT organisiert in diesem Jahr wieder eine große Fotoaktion: Schicken Sie uns in den nächsten Tagen einfach Ihre Sternsinger-Erlebnisse 2023 und Gruppenfotos an die bekannte E-Mail-Adresse der Lokalredaktion unter „[email protected]“ zu. Wir werden die Beiträge aus dem Kreis Höxter auf Sonderseiten in der Tageszeitung sowie als Bildersammlung im Internet auf „www.westfalen-blatt.de“ abdrucken. Bitte teilen Sie uns auch mit, in welchem Ort die Aufnahme entstanden ist, wie die Sammlungen verliefen und wer auf dem Bild (maximal 5 MB Datengröße) zu sehen ist.