„Junge LandFrauen“ starten im Kreis Höxter durch

Die Initiatorinnen dieser Offensive wollen mit gemeinsamen Aktivitäten die Gemeinschaft junger Frauen fördern, das Landleben attraktiv gestalten, ein Netzwerk aufbauen und so viele Austauschmöglichkeiten schaffen. „Wir möchten zeigen, wie abwechslungsreich das Leben auf dem Land ist, und das über den gesamten Kreis Höxter hinweg“, bringen die Frauen ihr Grundanliegen auf den Punkt.

Verena Vandieken ist Sprecherin der Gruppe

Die Adressatinnen des Aufrufs spricht die Gruppe direkt an: „Habt Ihr Interesse an kreativen, handwerklichen Tätigkeiten oder an anderen Aktivitäten mit oder ohne Kinder oder habt Ihr einfach mal Interesse, Euch mit anderen jungen Frauen vom Land zwischen 18 und 45 Jahren auszutauschen? Dann seid Ihr bei den Jungen LandFrauen genau richtig.“

Sprecherin der Gruppe ist Verena Vandieken. „Wir freuen uns auf viele junge Frauen, die Lust haben bei uns mitzumachen. Wir wollen in geselliger Runde Gemeinschaft erleben und dabei aktuelle Themen aufgreifen“, betont sie.

Die erste Veranstaltung hat die illustre Runde bereits terminiert: Sie findet am Freitag, 16. September, ab 20 Uhr als „Schnupperabend“ auf dem Hof Vandieken in Bellersen statt. Auf die jungen Frauen warten der Landsatiriker Udo Reineke, Ideen für gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen sowie leckere Cocktails vom Cocktailmobil.

Da die Teilnehmerzahl für den Schnupperabend begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 9. September per E-Mail gebeten an: [email protected]