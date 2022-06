Jürgen Lange ist König in Welda

Jürgen Lange ist neuer Schützenkönig in Welda. Beim im Ort live übertragenen Königschießen konnte der 64-Jährige die Königswürde erringen.

Jürgen Lange und Gudrun Petry sind das Königspaar 2022 in Welda.

„In einem spannenden Stechen setzte er sich gegen seine Mitkonkurrenten durch“, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. Jürgen Lange, der vielen im Warburger Land auch als Fußballer und Trainer bekannt ist, ist der Nachfolger von Jürgen Menne, der wegen der Corona-Pandemie seit 2019 im Amt war.

Menne und seine Ehefrau und Königin Susanne wurden zu den Klängen von „Time to Say Goodbye“ und dem letzten Ehrenspalier aus ihrer dreijährigen Regentschaft verabschiedet. Der neue König Jürgen Lange regiert nun gemeinsam mit seiner Ehefrau Gudrun Petry beim Schützenfest in Welda, das vom 25. bis 27. Juni gefeiert wird.

Seinem Hofstaat gehören an: Markus und Sandra Vieth, Felix Drude-Kampczyk und Katharina Kampczyk, Dietmar und Regina Senfner sowie das ehemalige Königspaar Jürgen und Susanne Menne.