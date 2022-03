Kampfsportspaß für Klein und Groß kann beginnen

Fit & Sicher Akademie Umbach hat in Warburg im ehemaligen Gebäude des Desenberg-Centers eröffnet – Selbstverteidigung in zwölf Sparten

Warburg

Zahlreiche Kinder und Erwachsene haben am vergangenen Samstag bei der Eröffnung der Fit & Sicher Akademie Umbach am Oberen Hilgenstock 17 die Gelegenheit genutzt, in das umfangreiche Angebot des Hauses hineinzuschnuppern.

Von Verena Schäfers-Michels