Kein Netz, keine Hilfe im Notfall

Wenn man auf das Mobiltelefon an der Landstraße 951 zwischen Merlsheim und Reelsen angewiesen ist , wird man, wie hier die Abgeordneten Christian Haase (links) und Matthias Goeken am Dienstagmorgen, im Regen stehen gelassen. An dieser Stelle hatte sich im September ein schwerer Unfall ereignet – ein Notruf konnte von dort nicht getätigt werden: kein Netz!

Foto: Dennis Pape