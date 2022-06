Kein Sonnensegel an der Diemel

Ein Sonnensegel, das spielende Kinder am Flussbegegnungspunkt an der Diemel im Sommer vor Sonnenstrahlen schützt, wird es wohl nicht geben. Die SPD-Fraktion hatte dies beantragt.

Der beliebte Wasserspielplatz an der Diemel in der Warburger Altstadt erhält kein Segel als Sonnenschutz.

Nach kurzer Diskussion im Bezirksausschuss der Kernstadt war klar, dass die Umsetzung an dieser Stelle kaum möglich ist. „Der Platz am Wasser liegt in praller Sonne. Eltern hatten uns auf das Problem angesprochen“, erklärte Vera Wedekind (SPD) den Hintergrund des Antrages. Leider hätte die SPD den Antrag nur kurzfristig stellen können, so dass eine Kostenschätzung nicht mehr möglich gewesen sei.