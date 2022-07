Im Alsternest bewegt sich was: Die heilpädagogisch integrative Kindertagesstätte hat ein Sportfest mit anschließendem Sponsorenlauf veranstaltet. Der Erlös kommt den Kindern in der Ukraine zu Gute.

Sportfest mit Spendenlauf in Bühne: Alsternest freut sich über 2000 Euro

Alsternest-Leiterin Cornelia Dunkel begrüßte die vielen Kinder und Eltern auf dem Sportplatz in Bühne.

Spielstationen

Dort sangen alle Kindergartenkinder mit den Erzieherinnen und Erziehern zum Einstieg in den Nachmittag das Lied „Theo, Theo ist fit“, um sich für die zahlreichen Spielstationen aufzuwärmen. So gab es zum Beispiel einen Pferdeparcours, eine Hüpfburg, einen Balancierparcour, einen Sinnesparcour, ein Schubkarren-Rennen und ein Riesen-Angelspiel.

Sponsorenlauf

Nach einem Picknick startete der Sponsorenlauf. Dieser wurde vom Elternbeirat der Kindertagesstätte Alsternest initiiert.

Auf dem Sportplatz gab es zwei Laufstrecken, eine kleine Runde für die jüngeren und eine größere Laufstrecke für die älteren Kinder.

Die Mädchen und Jungen, die an diesem Lauf teilnahmen, erhielten pro gelaufene Runde ein Armband um ihr Handgelenk. Am Ende dieses Bewegungsnachmittages wurden alle Armbänder pro Kind gezählt und dem eigenen Sponsoren mitgeteilt. Verwandte und Freunde waren als Sponsoren gerne bereit, für jede gelaufene Runde einen beliebigen Geldbetrag zu spenden.

Spende fließt an Verein „Zweite Heimat“

Getreu dem Motto „Kinder helfen Kindern“ wurde dieser Geldbetrag als Unterstützung für die Kinder in der Ukraine gesammelt. Dank der regen Beteiligung kam ein Betrag von 2000 Euro zusammen, der zeitnah an den Verein „Zweite Heimat“ in Warburg übergeben wird.

Um diesen Tag gebührend zu beenden, sangen die Alsternest-Kinder aus vollem Hals „Den Körperteilblues“ und erhielten für ihre sportliche Leistung ein Alsternest- Sportabzeichen.