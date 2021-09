Kinder lernen fairen Umgang

Zertifizierung: Wertschätzung gegenüber Mensch und Natur wird in der Kita Bonenburg großgeschrieben

Warburg

Beinahe ist es in der Kita „Kreuz Erhöhung“ in Warburg-Bonenburg ein wenig wie vor Corona. Und doch ist einiges anders geworden. Mit dem neu erworbenen Zertifikat „Fair – Nachhaltig – Gerecht“ hat sich in der Einrichtung mit 30 Kindern vieles verändert.