Kirchweihfest mit neuem Pfarrer

Bernd Götze stellt sich in St. Nikolaus vor – 600 Euro für Hilfsprojekte in Indien gesammelt

Borgentreich

Am 22. August 1971, also vor 50 Jahren, weihte Weihbischof Friedrich Maria Rintelen die St.-Nikolaus-Pfarrkirche in Borgentreich-Natzungen ein. Nun wurde Kirchweihfest gefeiert.

Von August Wilhelms