Die Kindertagesstätte ,,Pusteblume“ in Daseburg feiert am Samstag, 21. Mai, ihr 50-jähriges Bestehen.

Jubiläum des Kindergartens „Pusteblume“ wird am 21. Mai gefeiert

Vor einem halben Jahrhundert, im Jahr 1972, öffnete der Kindergarten zum ersten Mal seine Türen für die Jungen und Mädchen aus Daseburg, Rösebeck und Körbecke. Auch aus Lütgen­eder besuchten Kinder im ersten Jahr die Einrichtung.

Im August 1972 wurde das von Architekt Heinrich Ehle gezeichnete Gebäude von Pastor Dechant Schulte bei der Eröffnungsfeier offiziell eingeweiht.

Bauliche Veränderungen

Baulich hat sich in dem halben Jahrhundert in und am Gebäude viel verändert. Um auch zweijährige Kinder betreuen zu können, wurde 2013 der Kindergarten im vorderen Bereich umgebaut und erweitert. Die größten Veränderungen gab es mit dem Umbau 2019. Es wurde eine vierte Gruppe für die U3-Betreuung gebildet.

Diese historische Aufnahme zeigt den Bau des Daseburger Kindergartens vor einem halben Jahrhundert. Foto: Kindergarten Daseburg

Heute besteht der Kindergarten aus vier Gruppen – der gelben, blauen, grünen sowie der Regenbogengruppe. In der Kita betreuen 14 Mitarbeitende insgesamt 75 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Das Einzugsgebiet des Kindergartens umfasst aktuell die Ortschaften Daseburg, Dössel und Hohenwepel, aber auch Kinder aus anderen Ortschaften sind in der Einrichtung vertreten.

Große Einschnitte durch Pandemie

In den vergangenen 50 Jahren gab es 2020 wegen der Pandemie den größten Einschnitt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kita musste coronabedingt ein Betretungsverbot für die Eltern ausgesprochen werden, Kinder mussten zeitweise Zuhause betreut werden, Feste und Feiern fielen aus.

Aus diesem Grund freuen sich die Erzieherinnen des Kindergartens umso mehr, am Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr das Jubiläum der Kita groß feiern zu können.

Es erwartet die Besucher ein buntes Programm mit vielen Angeboten und Aktivitäten, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Nach den Begrüßungsreden wird das Fest von den Kindern mit einem Begrüßungstanz eröffnet. Musikalische Begleitung gibt es vom Musikverein Daseburg. An verschiedenen Ständen und bei vielen Aktionen – etwa Ballwerfen, Sackhüpfen, Bobbycar-Rennen, Kinderschminken und einer Buttonmaschine – können die Jungen und Mädchen sich austoben. Besonders freuen sich alle auf großes Dartfußball, das Luftballontiereknoten, das Turnen, die Freiwillige Feuerwehr, zwei Tanzgruppen sowie das Glücksrad. Bei Getränken, Pommes und Würstchen, Softeis, Kaffee und Kuchen sei für alle Gäste etwas dabei, so die Kita.

Gefeiert wird von 11 bis 18 Uhr.