„Klimaschutz rund ums Haus“ im Fokus

Die Klimaschutzstellen der Städte Warburg und Borgentreich beantworten in Kooperation mit der Energie­Agentur.NRW viele Fragen von Hauseigentümern. Sie bieten ab 9. November eine kostenlose Online-Vortragsreihe rund Themen wie Heizen, PV-Anlagen oder Dämmen an.

Die Energiekosten steigen, das Klimabewusstsein wächst. Vor diesem Hintergrund werden bestimmte Fragen für Hauseigentümer immer wichtiger: Soll ich meine alte Öl- oder Gasheizung ersetzen? Wie kann ich mein Haus nachträglich dämmen? Lohnt sich für mich eine PV-Anlage auf dem Dach? Und auch die Frage nach der Mobilität der Zukunft interessiert.

Die Klimaschutzstellen der Städte Warburg und Borgentreich bieten in Kooperation mit der Energie­Agentur.NRW eine kostenlose Online-Vortragsreihe rund um diese Fragen an. Die Reihe startet am 9. November mit Arnold Drewer vom IpeG-Institut Paderborn, Experte für nachträgliche Wärmedämmung.

„Heizung tauschen oder optimieren?“ Um diese Frage geht es am 16. November mit Sven Kersten von der Energieagentur.NRW.

Im dritten Vortrag am 23. November dreht sich alles um Photovoltaik. Sabine Breil und Volker Butzbach von der Verbraucherzentrale NRW zeigen Potenziale für private Wohngebäude auf.

Die Reihe schließt am 30. November mit dem Thema E-Mobilität im ländlichen Raum, vorgetragen vom Warburger Mobilitätsbeauftragten Jan Kolditz und von Petra Schepsmeier von der EnergieAgentur.NRW.

„In Kooperation mit der Energie­Agentur.NRW und der Verbraucherzentrale NRW laden wir dazu jeweils an einem Dienstag von 18.30 bis 20 Uhr ein“, sagt Dieter Stromberg von der Stadt Borgen­treich. „Wir wollen die Menschen mithilfe ausgewiesener Fachleute informieren“, ergänzt Annika Schmitt, Warburgs neue Klimaschutzbeauftragte.

Interessierte können sich von sofort an per E-Mail für die gesamte Reihe oder auch nur für einzelne Vorträge bei Annika Schmitt (E-mail a.schmitt@warburg.de) oder beim Klimaschutzbeauftragten der Orgelstadt Borgentreich, Dieter Stromberg (E-Mail d.stromberg@borgentreich.de), anmelden.