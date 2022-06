Klosterregion: Monastisches Erbe wird lebendig

Festivalzeit: Alle zwei Jahre verwandeln sich in den Sommerwochen die monastischen Orte in der Klosterlandschaft OWL in Konzertbühnen, Ausstellungsräume und Begegnungsstätten. Sie haben in der Marienkirche das Programm vorgestellt (von links): Michael Stolte (GfW), Musikerin Helena Joachim aus Estland, Hans Hermann Jansen (Projektleitung), Michael Stickeln (Landrat des Kreises Höxter), Florian Schachner (Evangelische Kirchengemeinde) und Nicola Nilling (Projekt-Organisation).

Das Klosterfestival 2022 in der Klosterlandschaft OWL beginnt am 1. Juli mit einem Konzert in der Marienkirche Höxter und endet am 14. August in der Abteikirche Corvey mit der „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi.