Kollerbeck bejubelt seine Majestäten

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist in Kollerbeck wieder ein rauschendes Schützenfest gefeiert worden. Im Mittelpunkt stand nicht zuletzt am Sonntag beim Festumzug mit Parade das glänzende Königspaar Markus und Gabi Struck.

Noch bis zu diesem Montag bildete vom Wochenende an der Schützenplatz mit Festzelt und einigen Attraktionen das Zentrum für die Ortschaft Kollerbeck und alle Besucher – dort durfte endlich wieder nach Herzenslust gefeiert und insbesondere die Gemeinschaft gelebt werden. Im Mittelpunkt des Schützenfestes stehend, freuten sich das Königspaar Markus und Gabi Struck über viele Gäste aus dem Ort und der Umgebung. Erstmals in Kollerbeck standen den Regenten stolze vier Paare zur Seite: Uta und Karl-Heinz Stecker, Margret und Georg Stecker, Alexandra und Wolfgang Fuhrmann sowie Nicole Krüger und Michael Stecker komplettierten den Hofstaat am Königstisch und standen den Regenten in Sachen Eleganz und Anmut in nichts nach.